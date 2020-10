Il tesoro di Rio: un libro per ricordare la Generazione di Fenomeni e il Mondiale vinto dall'Italia nel 1990, trent'anni fa

«Il tesoro di Rio? Dura sino ad adesso, anche se l'ultimo oro degli azzurri della pallavolo risale agli Europei di Roma 2005. Ma dalla “Generazione di Fenomeni” il movimento è sempre rimasto ad altissimo livello. Per me è impossibile, per esempio, considerare come sconfitte degli argenti olimpici». Questo il pensiero di Leandro De Sanctis, firma storica del “Corriere dello Sport”, nel 1990 giovane cronista inviato in Brasile al seguito dell'Italia di Julio Velasco che conquistò il proprio primo (di tre consecutivi) epocale titolo mondiale. Un'avventura narrata nel dettaglio nel libro intitolato (non a caso) “Il tesoro di Rio” (Absolutely Free Libri, collana “sport.doc”). Una cavalcata che agonisticamente si concluse esattamente 30 anni fa, perché il 3-1 azzurro in finale su Cuba è datato esattamente 28 ottobre 1990. Insieme all'ultima schiacciata di Lorenzo Bernardi “atleta del secolo”, all'arrampicata sul seggiolone dell'arbitro di Andrea Gardini, all'urlo “sul tetto del Mondo” del telecronista Rai Jacopo Volpi, possiamo ora aggiungere le peripezie di De Sanctis: «Trent'anni fa la pallavolo aveva il cambio palla (che era bianca) e non aveva il libero. E noi avevamo la macchina per scrivere. La mia si ruppe poco prima della finale. Ne trovai in sala stampa una con la tastiera inglese, diversa dalla nostra, e mi ripresentai giusto in tempo per il fischio d'inizio».

In oltre 300 pagine vengono ripercorse non solo le sette partite che portarono l'Italia all'iride, ma anche tutto il “prima” e il “dopo” «di un evento capace di passare l'esame del tempo, di essere ancora nella memoria delle persone. Nessuno poi aveva mai scritto un libro su quel Mondiale e mi ci sono buttato a capofitto, finendolo durante il lockdown della scorsa primavera». Dei 27 capitoli uno è dedicato a ovviamente a Velasco («Alcune cose che diceva allora sull'importanza dei giovani, le sostiene con forza anche adesso») e uno al fenomenale cubano Joel Despaigne, all'epoca «il più forte di tutti», ma costretto all'argento «da un gruppo che fece capire a livello internazionale che la pallavolo italiana non era solo Andrea Zorzi e Andrea Lucchetta. Un gruppo dove non si era amici, ma dove tutti erano focalizzati fortemente sull'obiettivo comune».

Andrea Anastasi, Lorenzo Bernardi, Marco Bracci, Luca Cantagalli, Ferdinando De Giorgi, Andrea Gardini, Andrea Giani, Andrea Lucchetta, Marco Martinelli, Roberto Masciarelli, Paolo Tofoli, Andrea Zorzi: una squadra divenuta leggenda, capace di essere più forte anche del “Maracanazinho” di Rio. «I numeri rischiano di diventare leggenda, ma credo ci fossero 25mila spettatori alla semifinale in cui l'Italia riuscì a battere 3-2 un Brasile anch'esso all'inizio di un grande ciclo. C'era un tunnel tipo forche caudine in cui passavano i giocatori e che si apriva sull'immensità dell'impianto. All'inizio gli azzurri furono travolti, poi iniziarono a giocare. E presero ulteriore consapevolezza verso la finale». Verso il tetto del Mondo.

