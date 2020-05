Il grande Rudic ha detto basta, sarà per sempre il mago dell'Italia a Barcellona 92

Gli italiani scoprirono (loro malgrado) già nel 1986 Ratko Rudic. Ancora non lo sapevano, ma si stavano scontrando con uno degli uomini di sport più vincenti di sempre. In tutto il Mondo. Per fortuna, in seguito, avrebbe fatto gioire ripetutamente anche il nostro Stivale. Ma quella volta no...



La macchina del tempo ci porta alla finale del 22 agosto ai Mondiali di pallanuoto di Madrid, da molti definita la partita del secolo in questa disciplina fatta di ardore, tecnica, botte e fatica. L'Italia di Fritz Dennerlein affrontò la superpotenza Jugoslavia, con il Settebello azzurro sconfitto 12-11 a causa di una rete di Milanovic a tre decimi dalla sirena dell'ottavo (quattro coppie da due) tempo supplementare. Emozioni estenuanti ed infinite. Il ct della Jugoslavia era proprio Rudic, che a 38 anni aveva già vinto l'oro Olimpico a Los Angeles e poi avrebbe conquistato tutto il conquistabile con i “plavi”: Coppa del Mondo 1987, Olimpiadi 1988, Coppa del Mondo 1989 e Mondiali 1991.



Ma ora che il “guru” croato (anche se nato a Belgrado), alle soglie dei 72 anni (li compirà il prossimo 7 giugno), ha deciso di abbandonare per sempre il bordovasca lasciando il ruolo di tecnico della Pro Recco, il ricordo non può che andare anche ad un'altra gara proibita ai deboli di cuore. Questa volta, con Rudic dalla parte del Settebello e con il risultato sempre a sorridere al “mago”. 9 agosto 1992: aBarcellona l'Italia si giocò l'oro olimpico contro i padroni di casa della Spagna del fenomeno Manuel Estiarte. Piscina bollente al Montjuic: rispetto a Madrid 1986 ci vollero “solo” sei supplementari. Gandolfi gol, traversa degli iberici a meno di quattro secondi dall'epilogo: 9-8 e apoteosi per gli azzurri, tornati sul podio più alto a Cinque Cerchi dopo Roma 1960. Per Rudic una piacevole abitudine. Che sarebbe proseguita a beneficio della pallanuoto tricolore con i trionfi negli Europei di Sheffield 1993, nei Mondiali di Roma 1994 e negli Europei di Vienna 1995.



Noto per i metodi da “sergente di ferro”, cittadino italiano per meriti sportivi, divorziò con con l'Italia dopo la sconfitta ai quarti contro l'Ungheria ai Giochi Sidney 2000: rissa in vasca e accuse agli arbitri. Conseguenza, un anno di squalifica dalla Federazione Internazionale. Sarebbe andato poi a guidare gli Stati Uniti e, dal 2005, la sua Croazia. Con in particolare due (tanto per cambiare) successi d'oro proprio sull'Italia, agli Europei del 2010 e ai Giochi Olimpici di Londra 2012. Successi contro il suo passato e contro il Settebello del “pupillo” Sandro Campagna. Come il maestro Ratko inserito nella International Swimming Hall of Fame. Un mito contro un mito. Ma a vincere fu ancora Rudic.



Nelle scorse ore la pallanuoto ha deciso di stoppare dei campionati maschili e femminili di A1, A2 e B, di congelare promozioni e retrocessioni e di non assegnare scudetti. Chi era in testa al maschile momento dell'interruzione: neanche a dirlo, la Pro Recco di Ratko Rudic... Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Maggio 2020, 14:32

