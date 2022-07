Pallanuoto, l'Italia vice campione del mondo si è ritrovata al Centro federale di Ostia prima di partire per il Usa

La nazionale di italiana di pallanuoto, medaglia d'argento ai recenti mondiali sconfitta in finale solo ai rigori dalla Spagna, si è ritrovata al Centro Federale Polo Natatorio Frecciarossa ad Ostia venerdì 8 luglio per poi partire per gli Usa. Negli Stati Uniti il Settebello sosterrà un collegiale che durerà fino a martedì 19 luglio con due incontri amichevoli. Poi il rientro per disputare la World League. L'Italia sarà ancora di casa al Centro Federale sul Lungomare per preparare gli europei che si svolgeranno a Spalato dal 27 agosto al 10 settembre.

Prima della partenza per gli States, gli azzurri hanno cenato a Ostia, al ristorante Al pescatore, ospiti di Luciano Felici.

