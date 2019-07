Pallanuoto, finale Italia-Spagna: 10-5, il Settebello vicino al quarto titolo mondiale. Festa azzurra in piscina

L'Italia affronta in finale la Spagna per l'oro ai mondiali di Gwangju. Gli azzurri di Campagna avanti per due volte nel primo tempo, con Di Fulvio ed Echenique, sono sempre raggiunti dagli avversari che, dopo la doppiettai di Perrone, rischiano di chiudere in svantaggio la prima frazione. Il portiere Del Lungo para però il rigore di Barroso. Figlioli riporta davanti l'Italia all'inizio del secondo tempo. E Dolce firma il primo break: 4-2. Poi Renzuto: 5-2. Ancora rigore per la Spagna: Munariz trasforma. Finito il secondo tempo: 5-3. Parte forte l'Italia anche nel terzo tempo: 8-3. Raffica di reti: Aicardi, Dolce e Di Fulvio. Massimo vantaggio degli azzurri. La Spagna prima dell'intervallo prova a riavvicinarsi: 8-4. Segna Mallarach. Azzurro anche il quarto tempo: 9-4. Fa centro Luongo. Ancora Mallarach: 9-5. Ma l'Italia festeggia in piscina: 10-5. E quarto titolo mondiale.

Sabato 27 Luglio 2019, 11:51

