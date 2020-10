Il ct azzurro Campagna presenta la serie A1 di pallanuoto che inizia sabato: "Poche rinunce, bene così"

Sabato inizia, ufficialmente, la Serie A1 di pallanuoto. L’edizione 2020/21 vedrà 13 squadre al via (complice la rinuncia di Busto Arsizio). La regular season si concluderà il prossimo 8 maggio. Poi spazio alla post season con eventuale gara 5 di finale il 27 maggio 2021. Abbiamo parlato del movimento della pallanuoto in Italia con il CT della Nazionale Alessandro Campagna: “Si parte. Onestamente mi aspettavo che ci fossero delle problematiche. Comunque, credevo che potessero essere di più le défaillance”. Chiaramente il collegamento è con l’emergenza Covid-19 che, anche per quanto riguarda il mondo della pallavolo, sta condizionando l’intero sistema: “Abbiamo bisogno di un aiuto concreto, anche perché credo che la convivenza con il virus durerà a lungo -continua il CT, recentemente premiato al Premio Fair Play- Mi aspetto che il Governo dia un sostegno economico importante all’intero movimento”. Intanto inizia una nuova stagione: “Bene, alcune società hanno anche investito e questo è da rimarcare. C’è sempre soddisfazioni quando si ricomincia. Speriamo che vada tutto per il verso giusto. Senza il pubblico, diventa difficile finanziare il movimento. Questo è un fattore determinante”. Questa il programma della prima giornata di Serie A1: Florentia-Ortigiana; Metanopoli-Telimar; Trieste-Pro Recco; Lazio-Salerno; AN Brescia-Roma; Posillipo-Quinfo (riposa: Savona). Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Ottobre 2020, 16:13

