Palla al centro al Laghetto dell’Eur di Roma per i playoff della Serie A di canoa polo

Mercoledì 31 Luglio 2019, 20:10

. Il bacino capitolino sarà teatro della spettacolare sfida scudetto sabato 3 e domenica 4 agosto. Al temine della regular season sono 8 le formazione che scenderanno in acqua alla ricerca del titolo italiano.Lo scopo di ciascuna squadra è quello di tirare la palla (con mani e pagaia) nella porta avversaria ed impedire, nel contempo, agli avversari di prendere possesso della palla e di segnare goal. Vince chi, nell’arco di tempo della partita (due tempi da 10 min, 60 secondi per azione), realizza più goal.Si comincia sabato mattina (ore 9) con i quarti di finale al meglio delle tre partite, le vincenti si affronteranno nelle semifinali tra sabato sera e domenica mattina (sempre al meglio delle 3 partite). La finale scudetto è in programma alle 17.15. Le prime due classificate otterranno il pass per partecipare alla Coppa Campioni, quest’anno ospitata a Catania dal 21 e 22 settembre. Contestualmente all’Eur si svolgeranno anche i playoff della Serie A femminile e delle categorie under 14 e ragazzi (U16).. Erano dodici i team partecipati alla regular season che ha preso il via ad aprile per concludersi il 14 luglio a Roma dopo 5 giornate - disputate in diverse parti d’Italia - per un totale di 120 partite.I campioni in carica della Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace hanno chiuso al comando la stagione regolare con 60 punti in classifica, confermandosi ai vertici della specialità dopo aver conquistato a marzo anche la Coppa Italia (primo trofeo stagionale). Secondo posto (55 punti) per la Pro Scogli Chiavari, campione d’Europa, che riveste il ruolo di co-protagonista con Luca Bellini attualmente capocannoniere con 45 gol. Più staccato in terza posizione il Circolo Nautico Posillipo con 39 punti, davanti allo Jomar Club Catania (35) e all’Idroscalo Club Milano (34). Concludono il quadro dei playoff il Canoa Club Napoli e la Canottieri Eur a quota 32, mentre Marina San Nicola ha conquistato l’ultimo posto utile con 30 punti.