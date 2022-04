Il ct dell'Italia Gustavo Spector all'Open di Napoli: "Inizia da qui la caccia ai nuovi talenti azzurri". E nascono i tornei intraclub nazionali per selezionare le promesse del futuro

Un ospite d’eccezione al gran finale dell’Open di padel del Rama Club di Napoli, il torneo internazionale tra i più importanti del calendario del Sud Italia 2022. Arriva il ct dell’Italia di padel Gustavo Spector che sarà presente alle finali del Trofeo Panasonic e darà il via alla sua seconda stagione con la Spector Padel House a Napoli a caccia di talenti per le nazionali giovanili italiane e per poi puntare a quella senior.

“Lo sport del padel sta crescendo ad ogni livello e vedere nuovi appassionati non può che rendermi orgoglioso” ha spiegato Spector, che ha anche annunciato ufficialmente che il club di Napoli è entrato a fare parte del network SPH che in questi mesi ha visto una fortissima espansione; sono stati aperti infatti il centro di Pescara, Varese, Fano e Milano-Barona, e molti altri sono in cantiere, un grande progetto che permetterà lo sviluppo di una vera e propria community targata SPH. I giocatori di tutte le academy avranno così la possibilità, nei prossimi mesi, di poter partecipare a tornei intraclub e conoscere e affrontare i padelisti delle altre House del network.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Aprile 2022, 15:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA