L'idea del campione argentino Patiniotis: una tappa del World Padel Tour anche a Napoli

L'arrivo del campione argentino di padel Aris Patiniotis, uno dei top player mondiali di questa disciplina e protagonista da anni nel World Padel Tour, ha aperto uno spiraglio per un’idea meravigliosa: portare sul Lungomare di Napoli in futuro una tappa del World Padel Tour. “Sarebbe meraviglioso, uno spettacolo mondiale di sport in uno dei luoghi più belli del mondo. Ne ho già parlato con il presidente internazionale del padel Luigi Carraro, che è anche un caro amico. E’ entusiasta dell’idea perché sappiamo che non è impresa facile. Però da esperto di padel una cosa posso dirla con certezza: Napoli per praticanti e passione è una città nata per innamorarsi sempre di più del padel”. E lo sta facendo, visto che per incontrare Patiniotis, ieri a Napoli, c’erano tanti giocatori e appassionati napoletani. “Giocare a Napoli è entusiasmante, anche solo allenarsi è bello, la struttura del Rama Club su cui si è allenato Patiniotis, insieme al presidente Francesco Bellucci e allo staff tecnico dell'Accademia Tennis Napoli - ha aggiunto Patiniotis -, mi sembra già un punto di riferimento importante in città. Se il movimento partenopeo alza il livello degli insegnanti di questa meravigliosa disciplina, allora nulla sarà impossibile per Napoli, nemmeno un futuro nel World Tour”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Dicembre 2021, 13:35

