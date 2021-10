Padel, al via il circuito targato MSP Italia. Otto le tappe tra Roma e Milano

Dopo il grande successo della Coppa dei Club, gli appassionati di padel di Roma e Milano potranno tornare in campo per un'altra straordinaria stagione. Per la prima volta dalla sua nascita, infatti, MSP (Ente di Promozione Sportiva) riconosciuto dal CONI, organizzerà nei 2 capuologhi nostrani un vero e proprio circuito riservato agli atleti amatoriali. «Siamo molto orgogliosi – spiega Claudio Briganti, responsabile nazionale settore Padel MSP Italia e presidente della sezione capitolina – di poter iniziare questa nuova avventura. Il nostro obiettivo principale sarà quello di regalare un'esperienza indimenticabile a coloro che decideranno di iscriversi al circuito». Una soddisfazione enorme, condivisa dal suo omologo milanese: «Finalmente – commenta Noemi Albergo – abbiamo un nostro torneo amatoriale pure nella nostra città. Il padel è ormai esploso un po' ovunque e, in parte, si sta sostituendo il tennis tradizionale».

Otto le tappe in programma, si parte nel weekend del 16 e 17 ottobre all'Empire Padel Paradise di Roma. Poi si prosegue all'Aspria Harbour Club (Milano, 23-24 ottobre), al Bailey Padel Club (Roma, 6-7 novembre), al Country Sport Village (Milano, 13-14 novembre), al Flaminia Padel Center (Roma, 20-21 novembre) e si finisce al Padel Club Milano (Milano, 27-28 novembre).

I due Master finali, invece, sono calendarizzati nei giorni 11 e 12 dicembre al Quanta Club di Milano , mentre il 18 e 19 dicembre tocca al Villa Pamphili Padel Club di Roma.





Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Ottobre 2021, 16:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA