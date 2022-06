Arriva il Campionato nazionale al circolo Stella Azzurra di Roma, il 18 e il 19 giugno

Arriva a Roma il campionato nazionale di Padbol, giunto alla sua seconda edizione. Appuntamento il 18 e 19 giugno al circolo Stella Azzurra di Roma, nell'evento organizzato da Padbol Italia e patrocinato dall'Aics, si daranno sfida le sedici coppie in gara a colpi di alzate, rovesciate, stacchi di testa e sponde sul plexiglass in un perfetto mix tra padel e calcio.

Soddisfatto Andrea Lobina, delegato nazionale di disciplina Aics, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni: «Aics è al fianco di Padbol Italia per il supporto al radicamento e la crescita di questa accattivante specialità sportiva, una novità assoluta in termini di divertimento e di tipo di gioco. L'Associazione Italiana Cultura Sport, da subito, ha supportato le associazioni sportive riconoscendo la specialità tra quelle sportive consentendo il tesseramento e l'assicurazione dei praticanti. Ora aspettiamo con trepidazione l'avvio del 2°campionato nazionale di Padbol con la convinzione che, al pari di altre discipline, il Padbol possa affermarsi come sport emergente».

Si è invece detto orgoglioso Fernando Clavijo Díaz, Direttore per lo sviluppo di Padbol Italia: “E' un onore organizzare il secondo Campionato Nazionale Italiano di Padbol a Roma nella capitale. Dopo il primo campionato dello scorso giugno a Cagliari, quest'anno ci saranno tanti più atleti che parteciperanno e che si sono appassionati a questa nuova disciplina spettacolare, dinamica e divertente. Ringraziamo Padbol Roma e il Circolo Stella Azzurra per l'ospitalità e l'AICS per aver patrocinato l'evento».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Giugno 2022, 20:03

