Dal 4 maggio via all’Open d’Italia: a Roma il meglio del golf mondiale

La Capitale fa le grandi prove. Dal 4 al 7 maggio al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio andrà in scena il DS Automobiles 80° Open d’Italia, uno dei tornei di punta del DP World Tour, il massimo circuito continentale maschile. Un antipasto della Ryder Cup, il confronto tra il team Europe, unito sotto un’unica bandiera, e il team Usa, che dal 29 settembre al 1° ottobre si svolgerà proprio sullo stesso campo.

A sfidarsi il meglio del golf mondiale, un evento eccezionale per la Capitale e l’Italia come ha ammesso il vicepremier Antonio Tajani, presente insieme ai ministri Abodi e Santanchè, alla conferenza al CONI: «Open d’Italia e Ryder Cup servono per accendere i riflettori su Roma mentre portiamo avanti la candidatura della Capitale a Expo 2030. Ospitare questi eventi significa rafforzare la nostra candidatura». Mentre il sindaco Roberto Gualtieri ha aggiunto: «Così la città che può diventare catalizzatore e coinvolgimento attivo della cittadinanza. Ci stiamo candidando a tutto e stiamo rilanciando il nostro patrimonio di impiantistica, affaticato dagli anni. Noi ce la mettiamo tutta». Presente anche Elena Palazzo, Assessore Regione Lazio allo Sport, che ha dato «sostegno totale» per lo sviluppo di questi eventi: «Un evento gratuito e rivolto a tutti che certamente rinsalderà il rapporto tra i cittadini del Lazio e questo amatissimo sport».



«Rendere la pratica sportiva davvero accessibile a tutti è uno degli obiettivi che la nostra giunta e il nuovo assessorato allo Sport, che ho l’onore di guidare, si prefiggono. Lo sport infatti è uno straordinario strumento per superare barriere, favorire la socializzazione e il benessere dei cittadini e, nel caso di grandi eventi come questo, un volano per l’economia e il rilancio dei territori. Per questo, ospitare per la nona volta nella nostra regione gli 80^ Open d’Italia di Golf rappresenta un motivo di grande orgoglio. Un evento gratuito e rivolto a tutti che certamente rinsalderà il rapporto tra i cittadini del Lazio e questo amatissimo sport, in attesa del grande appuntamento con la Ryder Cup», le parole di Elena Palazzo, Assessore Sport e Ambiente della Regione Lazio.

