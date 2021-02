Tiger Woods, lo sceriffo: «Non era ubriaco mentre stava guidando. Adesso è sveglio e reattivo»

Nessuna accusa contro Tiger Woods è stata fatta dopo che la stella del golf è stata coinvolta in un incidente che ha visto ribaltarsi la sua auto ed essere rimasto ferito alla gamba. «Non prevediamo alcuna accusa in questo incidente», ha detto lo sceriffo della contea di Los Angeles Alex Villanueva nei commenti in streaming sui social media. «Questo rimane un incidente. Un incidente non è un crimine».

Inoltre ha ripetuto che non c'erano prove di menomazioni dovute a farmaci, alcol o narcotici e gli investigatori non stavano perseguendo accuse di guida spericolata. Il 45enne è «sveglio, reattivo e in ripresa» dopo più interventi chirurgici, secondo una dichiarazione sull'account Twitter di Woods. Il campione aveva più fratture aperte alla gamba inferiore destra e durante l'intervento chirurgico è stato posizionato un perno nella sua tibia e viti e perni nella caviglia. Le autorità hanno detto che Woods era l'unica persona nel veicolo e cosciente quando i primi soccorritori sono arrivati ​​sulla scena martedì mattina presto.

E' ancora presto pronosticare un ritorno di Tiger Woods al golf professionistico. «Ci sono almeno 50 per cento delle possibilità che possa rientrare», fanno sapere i media statunitensi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Febbraio 2021, 11:48