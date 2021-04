Caduta in allenamento e frattura per Vincenzo Nibali, Giro d'Italia 2021 a rischio

Brutto colpo per Vincenzo Nibali. Il ciclista siciliano è caduto questa mattina durante un allenamento, riportando un forte dolore al polso. Dopo un controllo effettuato all'ospedale di Lugano, è emersa la frattura del radio destro e domani dovrebbe essere operato.

Il 36enne della Trek Segafredo era ritornato lunedì a casa a Lugano dal ritiro in altura che aveva concluso a Tenerife sul vulcano Teide e stava preparando il suo prossimo impegno, quello del Tour of the Alps in programma dal 19 al 23 aprile. Appuntamento che di solito è un antipasto del Giro d'Italia (che partirà tra poco più di tre settimane), che ora lo Squalo dello Stretto rischia di saltare, visti i tempi di recupero.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Aprile 2021, 15:37

