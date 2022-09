L'ultimo giro dello Squalo Nibali: «Che bello chiudere con il Lombardia»

di Massimo Sarti

«Per me sarà una grande emozione e un grande onore chiudere al Lombardia, una corsa che mi ha dato tantissimo, una di quelle che ho amato di più nella mia carriera». È arrivato il momento dell'ultima esibizione per Vincenzo Nibali (38 anni il prossimo 14 novembre), e non poteva essere che al Giro di Lombardia, la classica monumento che chiuderà la stagione e la carriera, sabato 8 ottobre. Lo Squalo dello Stretto ci ha fatto negli anni emozionare con i suoi trionfi. Tra questi la Vuelta 2010, il Giro d'Italia 2013 e 2016, il Tour de France 2014, la Milano-Sanremo 2018 e due Giri di Lombardia nel 2015 e nel 2017. «Sono particolarmente affezionato al primo Lombardia, perché è stata la prima grande classica da me vinta», aggiunge Nibali sfogliando l'album dei ricordi.

Grandi successi, ma anche qualche rimpianto: «Un Giro d'Italia almeno, in cui ci siamo fatti troppo la guerra». Poi la maglia azzurra senza risultati da podio, con l'immenso rammarico dei Giochi Olimpici 2016 in cui cadde quando sembrava lanciato verso la medaglia d'oro.



