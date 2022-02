Tom Brady ci ripensa? «Ritiro a 44 anni? Non ho ancora deciso»

Tom Brady potrebbe ripensarci. La leggenda dell'Nfl, a 44 anni, ha ammesso di non aver ancora preso una decisione definitiva sul ritiro dall'attività agonistica.

«Sono ancora in fase di riflessione. A volte ci vuole tempo per valutare davvero come ti senti e cosa vuoi fare. Penso che quando sarà il momento, sarò pronto a prendere qualsiasi decisione sia» - ha ammesso il campione del football americano durante il suo podcast 'Let's Go' - «Saprò quando sarà il momento giusto. Sono fortunato ad aver giocato così a lungo. Non ho intenzione di avere fretta».

Sabato scorso, la notizia riportata da Espn sul ritiro di Tom Brady aveva sconvolto gli appassionati di tutto il mondo. Tom Brady, però, ha smentito: «Sono responsabile di ciò che dico e faccio e non di ciò che le altre persone dicono o fanno. Per me è letteralmente giorno per giorno cercare di prendere una decisione importante per me e la mia famiglia».

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Febbraio 2022, 13:23

