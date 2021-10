NFL, tifoso restituisce il prezioso pallone a Brady e lui gli regala dei Bitcoin

La norma in NFL vuole che chi è autore di un touchdown regali il pallone a un tifoso. Proprio come nel calcio chi riesce a segnare una tripletta si porta quel pallone a casa per ricordo. Ed è quello che è successo quando il ricevitore dei Tampa Bay Bucaneers, Mike Evans, ha realizzato il touchdown della vittoria. Ma non aveva fatto i conti con chi gli aveva fatto il passaggio. Un certo Tom Brady, leggenda della palla ovale a stelle e strisce.

Mike Evans ha regalato la palla a Byron Kennedy, tifoso di 29 anni, ma per Tom Brady quel pallone aveva una valenza speciale. Si trattava, infatti, del suo lancio decisivo numero 600 in carriera. Un valore affettivo, ma anche economico importante che ha spinto Tom Brady a richiedere il pallone al tifoso.

Secondo gli esperti, infatti, quella palla scagliata in modo vincente, per la 600esima volta, potrebbe valere più di mezzo milione di dollari. Il tifoso, senza esitare, ha restituito il pallone, ma non senza volere niente in cambio.

Per convincere Byron a restituire il pallone gliene hanno donato uno identico a quello usato in partita e in aggiunta gli è stato donato un buono da mille dollari da spendere nel negozio della squadra di Tampa, due maglie originali di Brady autografate, un casco originale dei Bucs, una maglia di Evans e le sue scarpe da gioco utilizzate proprio in quella partita.

Ma non solo. Anche due abbonamenti per la stagione per tutte le partite casalinghe dei Tampa e Brady ha dovuto anche regalare una somma di Bitcoin al tifoso che sapeva di essere in possesso di un oggetto preziosissimo. Tutto è bene, dunque, quel che finisce bene. Anche se Brady chiederà al compagno di prestare un po' più di attenzione prima di donare altri palloni d'oro ai tifosi.

