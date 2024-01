Maratona, le nuove scarpe in carbonio New Balance per abbattere i record

New Balance presenta per questa nuova stagione la FuelCell SC Elite v4, la quarta versione della più audace silhouette running del brand americano. La FuelCell SC Elite v4 viene lanciata appositamente prima della stagione delle maratone primaverili, in una storia colori compatta e memorabile, pensata per il giorno di gara. Questa nuova versione è stata progettata con un obiettivo: portare gli atleti al traguardo più velocemente.

Utilizzando una nuova schiuma FuelCell e una piastra in fibra di carbonio più rigida, è la SC Elite più leggera, veloce e con il più alto ritorno di energia che New Balance abbia mai realizzato. L’intersuola FuelCell 100% PEBA assicura massima propulsione e combinata alla piastra Energy Arc in fibra di carbonio più sottile, presente su tutta la lunghezza, offre una sensazione di reattività. La copertura battistrada maggiorata aumenta il sostegno in fase di spinta.

La FuelCell SC Elite v4 risulta avere un profilo più curvo rispetto alla versione precedente ma allo stesso tempo è più confortevole grazie anche alla leggera tomaia traspirante costruita in FantomFit. La FuelCell SC Elite v4 sarà disponibile dal 1° febbraio.

