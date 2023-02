New Balance presenta la FuelCell SC Elite v3 con tecnologia Energy Arc​

New Balance presenta per questa stagione la FuelCell SC Elite v3, la terza versione della più audace silhouette running del brand americano. La FuelCell SC Elite v3 è stata progettata per fornire agli atleti una corsa veloce e un ritorno di energia maggiore rispetto alla versione precedente, pensata per ottenere un vantaggio competitivo in gara e per i percorsi più lunghi, oltre i 10 km. L'intersuola FuelCell a doppio strato assicura massima propulsione e unita a una piastra in fibra di carbonio, presente su tutta la lunghezza, offre una sensazione di reattività e un ritorno di energia impressionante grazie all'innovativa tecnologia Energy Arc.

La costruzione della tomaia in maglia ingegnerizzata, che presenta loghi stampati in 3D strategicamente posizionati su entrambi i lati, e la linguetta integrata, garantiscono una calzata aderente e maggiore supporto, così come la chiusura a lacci. FuelCell SC Elite v3 è studiata per i più alti livelli agonistici grazie ad una tecnologia di massimo livello: leggera e traspirante per ottimizzare le prestazioni durante la maratona. La FuelCell RC Elite V2 è disponibile dal 1° febbraio.

