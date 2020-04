"Agosto con il MotoGp", parola di Valentino Rossi

"Penso che riusciremo a correre anche nel 2020, da agosto o settembre, i programmi sono quelli. Dovremmo riuscirci, speriamo di poter ripartire presto”. Valentino Rossi sembra possibilista sulla ripresa del Mondiale MotoGP dopo l’emergenza Covid-19. Il campione di Tavullia a Sky Sport, durante il collegamento con il cantante e amico Cesare Cremonini, si è mostrato ottimista per il ritorno in pista, magari anche con un campionato di sole 10-15 gare. Ora però rimane da capire cosa farà per il prossimo anno. Solo qualche giorno fa infatti ha ammesso che il tempo per una decisione si è fatto decisamente breve: “Avrei bisogno di tempo per decidere, 5-6 gare per capire se posso andare ancora forte, ma il problema è che non si corre e penso che dovrò decidere prima che si possa farlo. Vorrei continuare ma dovrò prendere una decisione senza fare alcuna gara”. Al momento l’unica opzione per il Dottore rimane quella del team Petronas, sempre con Yamaha. Ma c’è da convincere il patron della squadra, che invece vorrebbe puntare a giovani di talento, come sta facendo adesso con Quartararo (che prenderà proprio il posto di Rossi il prossimo anno nel team ufficiale Yamaha) e l’azzurro Franco Morbidelli. Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Aprile 2020, 20:31

