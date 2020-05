MotoGp a Jerez, Bagnaia ci prova ma vince Vinales

Sorpassi, sportellate, cadute. Il Motomondiale in versione virtuale fa divertire quasi come quello su una pista vera. Stavolta però la Virtual Race è stata ancora più speciale, con la partecipazione di tutte e tre le classi e dei migliori piloti, che si sono sfidati sul circuito di Jerez (Spagna). In MotoGP culla a lungo il sogno di vittoria “Pecco” Bagnaia, che però rovina tutto cadendo a tre giri dalla fine, regalando il primo successo a Maverick Vinales, che ha preceduto Alex Marquez e l’azzurro. Quarto posto per il campione del mondo “reale” Marc Marquez, protagonista di una bella lotta con Danilo Petrucci (poi 6°), condita anche da un incidente. Solo ottavo il favorito, Fabio Quartararo, vero mattatore con tante cadute, condite dalle risate di tutto il gruppo di piloti, collegati in diretta.

“Belle le battaglie in pista virtuale, ci divertiamo tanto, ma l’importante è che vada avanti la battaglia contro il Coronavirus”, il commento di Marc Marquez che, come tutti gli altri, scalpitano per tornare davvero in pista. Ma ci sarà ancora tempo per stare a casa sul divano, perché come ha ricordato nelle scorse ore il Ceo di Dorna, Carmelo Ezpeleta, si potrebbe ripartire solo a luglio con un calendario ridotto a 10-12 gran premi.

In Moto2 invece successo per Lorenzo Baldassarri, che ha dominato in lungo e in largo chiudendo davanti a Jake Dixon e Bo Bendsneyder. Quarto Luca Marini, fratello di Valentino Rossi (oggi assente), che è caduto nella prime fasi di gara dopo un contatto con Baldassarri mentre lottavano per la prima posizione. Decimo invece Bastianini.

Infine successo in Moto3 per lo spagnolo Gabriel Rodrigo, capace di precedere Albert Arenas e Augusto Fernandez. Peccato per Dennis Foggia, uscito fuori dai giochi al primo giro quando era in testa già con un certo margine sugli avversari a causa di problemi di connessione. Migliore degli azzurri Arbolino, finito proprio ai piedi del podio. Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Maggio 2020, 21:03

