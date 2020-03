La rivincita del fratello di Marquez

La MotoGP sa essere uno spettacolo anche in videogioco. E’ infatti andato in scena il primo gran premio virtuale della classe regina del Motomondiale. Protagonisti, sul circuito del Mugello, ben dieci piloti che di solito, di questi tempi, si davano battaglia realmente in pista. Ma sempre un Marquez domina. Stavolta però, a sorpresa, è Alex, il fratellino di Marc appena approdato in MotoGP, che con il joystick ha dimostrato di saperci davvero fare. Dopo una qualifica di dominata da Fabio Quartararo davanti a “Pecco” Bagnaia e Maverick Vinales, è il pilota Honda a sorprendere tutti in gara, chiudendo i sei giri del gran premio comunque davanti all’italiano della Ducati, vicinissimo fino a due giri dal termine, quando una scivolata lo ha tolto di mezzo per la vittoria. Subito fuori per un paio di cadute Vinales e Quartararo, il prossimo anno compagni di scuderia nel team Yamaha ufficiale, ma capaci di chiudere poi al terzo e quarto posto, con i lfrancese però autore del giro più veloce in gara. Dietro tante lotte ma poca competitività. Quinto Marc Marquez, che almeno nel virtuale non è sembrato un fenomeno. Tante risate in gara dei piloti, che per una volta sono sembrati più normali davanti a propri televisori, comodamente seduti sul divano, costretti anche loro dalla quarantena ad allenarsi solo con un videogioco. "L'obiettivo non era quello di vincere, ma quando mi sono trovato davanti a Pecco ho cercato di restare tranquillo. Certo mi ha dato molto gusto battere mio fratello", ha ironizzato Alex a fine corsa. "Bella battaglia, nella prossima gara cercherò di guidare in modo più pulito", ha detto invece Bagnaia, mentre Vinales mastica amaro, ma la prende con filosofia: "Per la prima volta della mia vita avevo centrato una partenza, peccato per l'incidente all'inizio". E il 12 aprile si replica. Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Marzo 2020, 17:02

