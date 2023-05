Motogp, Bagnaia conquista la pole a Le Mans davanti a Marc Marquez e a Luca Marini

di Redazione web

Francesco Bagnaia (Ducati), in 1'30«705, ha ottenuto la pole del gran premio di Francia della classe MotoGp, sulla pista di Le Mans. Secondo tempo per Marc Marquez (Honda). In seconda fila partiranno Luca Marini (Ducati) e Jack Miller (Ktm).

In seconda fila partiranno Jack Miller (Ktm), Jorge Martin (Ducati) e Maverick Vinales (Aprilia). Nel finale della Q2 brutta scivolata per Aleix Espargaro, che ha perso il controllo della sua Aprilia alla curva 1. L'Aprilia dello spagnolo è rimasta molto danneggiata, ma nessuna conseguenza per il pilota.

