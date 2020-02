Jesolo Moonlight Half Marathon: decimo anniversario con grandi novità

Laè pronta a spegnere 10 candeline. L’edizione 2020, organizzata come di consueto da Venicemarathon e dalla Città die in programma nella serata di s, taglierà l’importante traguardo della decima edizione e sarà ancora più ricca e spettacolare.La, gara accessibile ad un pubblico di appassionati più ampio; ma la prima grande novità è l’introduzione della nuovissima “”, evento promozionale di circa 4 km con un messaggio solidale, che si correrà nella mattinata di sabato 16 maggio (partenza ore 10 circa), con partenza e arrivo in Piazza Milano dove sorgerà anche il Moonlight Village e che nel suo percorso lambirà il lungomare e la spiaggia. Come già avviene da oltre 20 anni con la Venicemarathon, anche la Family Run di Jesolo coinvolgerà moltissime scuole e famiglie di Jesolo e dintorni, ma soprattutto sarà un’occasione per far correre e divertire le tante famiglie di turisti già presenti e gli accompagnatori al seguito degli atleti, in un’atmosfera davvero unica e allegra. La Jesolo Family Run avrà come testimonial il grandissimo campionee sosterrà la volata finale del progetto “3”, nato per favorire e sostenere l’avviamento allo sport di atleti disabili, con l'obiettivo di provare a qualificarne almeno 3 per le Paralimpiadi di Tokyo che inizieranno alla fine di agosto.“Moonlight Half Marathon spegne dieci candeline e vede la città di Jesolo condividere questo speciale compleanno - è il pensiero dell’assessore allo Sport, Esterina Idra -. La mezza maratona al chiaro di luna, che ormai da due anni vede il nostro litorale unico protagonista di questo appuntamento, continua a richiamare sul litorale migliaia di appassionati, famiglie, sportivie amatoriali in uno dei momenti più attesi e apprezzati della città. Lo sport si conferma come parte integrante dell’offerta turistica di Jesolo, con iniziative come Moonlight che non è solo uno spettacolo da vedere, ma anche e soprattutto da vivere. Sarà una decima edizione con i fiocchi, che possiamo garantire fin d’ora stupirà pubblico e appassionati”.Tornando alle dueprincipali, sono allo studio anche alcune modifiche del percorso per renderlo ancora più veloce e scorrevole, pur garantendo sempre l’alternanza di aspetti naturalistici diversi tra loro e unici come il mare, il fiume, la pineta, il lungomare e la spiaggia, dove gli atleti verranno accompagnati dalla melodia del mare, dale dei chioschi sulla sabbia. Inoltre, gli organizzatori stanno lavorando anche quest’anno per selezionare un casting di atleti di altissimo livello sia nella 10K che nella mezza maratona, per provare ad abbattere il muro dell’ora.A poco più di 100 giorni al via, nel pieno della promozione internazionale che vede impegnato lo staff Venicemarathon a promuovere l’evento e il territorio nelle principali maratone nazionali e internazionali, gli iscritti alla Jesolo Moonlight Half Maraton & 10K sono già circa 2.000. Un ottimo risultato che conferma come questa manifestazione rappresenti un’offerta sportiva davvero unica nel suo genere.La, infatti, è organizzata in modo che chiunque possa godere del mare e del sole fino a poco prima del via previsto per le 19.30 circa. Partenza e arrivo, così come tutti i servizi e il Moonlight Village, sorgono nei pressi di Piazza Milano a pochi passi dalla spiaggia. Gli organizzatori prevedono anche una crescita degli atleti stranieri a seguito di una diversa normativa sui certificati medici, che fino allo scorso anno ne disincentivava la partecipazione. Speciale sarà anche il Moonlight Beach Party, la festa finale del dopo gara che offre a tutti gli atleti e agli accompagnatori la possibilità di divertirsi sulla spiaggia, con drink gratuito per tutti coloro che sono in possesso di pettorale o medaglia. Un momento unico per rilassarsi nel dopo corsa, raccontandosi le emozioni vissute correndo ma soprattutto per festeggiare il decimo compleanno della manifestazione. Le iscrizioni sono aperte e tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.moonlighthalfmarathon.it