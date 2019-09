Bici e corsa, weekend a tutto sport all'autodromo di Monza firmato FollowYourPassion

FollowYourPassion ha, inoltre, in serbo una grande novità per il 2020: grazie a un’alleanza stategica con Eco Race, sport maker dalla consolidata expertise nel mondo delle corse su strada e del triathlon, il circuito integrerà il portfolio di eventi Eco Race, crescendo così a un totale di 13 eventi, così suddivisi per disciplina

RUNNING

Novità - Bergamo21 Half Marathon, febbraio

Chia21 Half Marathon*, aprile

Monza21 Half Marathon, settembre

Bari21 Half Marathon, ottobre

Milano21 Half Marathon, novembre

TRIATHLON

Chia Sardinia Triathlon*, aprile

Novità . Triathlon Internazionale di Milano, maggio Novità - Triathlon Medio città di Lovere, giugno Novità - Triathlon Olimpico Franciacorta, giugno

CYCLING

Chia Sardinia Granfondo*, aprile LaMontBlanc Granfondo, giugno Monza 12H Cycling Marathon, settembre

NUOTO ACQUE LIBERE

Chia Sardinia Open Water*, aprile

Contrassegnati da asterisco gli eventi che fanno parte del format Chia Sport Week, in programma dal 24 al 26 aprile.



Quest’anno, quindi, per via del calendario, si tratterà di un’edizione in versione “compressa” rispetto al solito, con 2 eventi - il cycling e il nuoto - previsti nella stessa giornata, venerdì 24.

Commenta così l’intesa Giampiero Schiavo, Presidente di MG Sport: “Si completa oggi un percorso avviato diversi mesi fa. Abbiamo sempre considerato Eco Race un interlocutore di primario livello, di cui condividiamo valori e modalità di gestione, che oggi portiamo su scala nazionale ad un pubblico che ci auguriamo sempre più ampio. Con l’integrazione degli eventi Eco Race si amplia e si rafforza la nostra proposta triathlon, una disciplina strategica per la nostra crescita. Da oggi FollowYourPassion si propone in maniera ancor più forte come la piattaforma di riferimento sia per gli atleti che per la industry dell’endurance in Italia”.



Alberto Volpi, Presidente di Eco Race: “Questo è un passaggio che riteniamo importante, perché segno della condivisione di un progetto. La volontà che ci guida è quella della costituzione di un grande gruppo, che si fa forte di una volontà comune di crescita. Da sempre sosteniamo che fare rete sia indispensabile per migliorare, nella certezza che una strategia inclusiva sia la chiave per mettere in sinergia le eccellenze dei singoli. Mettere a fatto comune i rispettivi punti di forza si tradurrà in un ulteriore miglioramento qualitativo dei servizi e degli eventi stessi; con evidente beneficio degli atleti, in prima istanza, ma anche di tutti gli stakeholder coinvolti, quali aziende, istituzioni, territori ecc. Apriamo oggi le iscrizioni all’edizione 2020 della Bergamo21 sul sito www.bergamo21.com; nuovo naming ma format collaudato e solido quello della mezza maratona dei Mille Città di Bergamo, che sarà l’evento inaugurale di questa promettente stagione con FollowYourPassion”.

Dopo la pausa estiva, il calendario degli eventiriparte a tutta velocità dalla start line dell’, a partire dalle 19:30 e poi fino all’alba, è infatti in programma la quinta Ganten, evento cult che raduna in pista gli appassionati dell’endurance cycling per 12 ore a tutta sui pedali. Si può partecipare individualmente o in team da 2, 4, 8 atleti. Novità di quest’anno, una non competitiva di 3 ore dedicata alle biciclette d’epoca (iscrizioni in loco, costo di € 15) a suggello di un’edizione che ospiterà il 1° raduno di bici storiche Colnago organizzato in collaborazione con la ASD Ciclostoriche di Lombardia., invece, è la volta dei podisti, che correranno la sedicesima edizione della Ganten, il grande classico di fine estate che quest’anno si sposta un po’ più avanti in calendario rispetto alla tradizione, ma conserva l’ampia proposta di distanze:. Si tratterà, come di consueto, di un evento dalla doppia anima: competitiva, da serious runner, che grazie al percorso piatto e filante, qui possono cercare il personal best o affinare la preparazione per una maratona; divertente, con la possibilità per tutti di vivere in prima persona una pista e una location ammirati in tv per i GP di Formula1.Prevista la presenza di alcuniitaliani al via: protagonisti della prova sui 10 km saranno Michele Fontana (CS Areonautica Militare) e Samuele Dini (DK Runners), fra gli uomini; Martina Merlo (CS Areonautica Militare), Ludovica Cavalli (Trionfo Ligure) e Christine Santi (CS Esercito), fra le donne. Nellale firme più prestigiose sono quelle di Alessandro Giacobazzi e Francesco Bona, entrambi del Centro Sportivo Areonautica Militare. Nel week end monzese, spazio anche all’iniziativa benefica "Zero Limiti" incentrata sui temi dell'inclusione della disabilità e dell'avvicinamento dei giovani al mondo dello sport come valore positivo. Saranno coinvolti i giovani del territorio in un percorso di alternanza scuola lavoro. In collaborazione con Fondazione Tremolada e Brianza Scherma, inoltre, nella giornata di sabato 28 al Village saranno allestiti campi di atletica leggera e scherma dove si alleneranno atleti paraolimpici e coinvolgeranno ragazzi normodotati nei loro allenamenti.Per entrambe le gare di Monza le iscrizioni online suresteranno aperte fino a venerdì 27 settembre a mezzanotte. Possibilità di iscriversi anche in loco ai desk della segreteria organizzativa. Dopo Monza, l’autunno FYP prevede due ulteriori appuntamenti running: la Ganten(27.10.19), che quest’anno avrà un percorso della mezza rinnovato, e la Ganten(24.11.19), che per la terza edizione si arricchisce di una nuova iniziativa: la, staffetta solidale non competitiva che permette di partecipare in squadra al grande evento di fine anno. La formula è molto semplice: squadre composte da due runner, ciascuno dei quali coprirà la distanza di 5 km per un totale di 10 km di solidarietà. Infatti la Milano 2x5 Relay sostiene Sport Senza Frontiere Onlus, Charity Partner della manifestazione.