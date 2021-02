Mondiali di sci Cortina 2021: le gare di oggi 14 febbraio: la discesa maschile. Paris prenota la medaglia

Mondiali di sci Cortina 2021: gare di oggi 14 febbraio: la discesa maschile. Paris prenota la medaglia. Scocca l'ora decisiva per Dominik Paris ai Mondiali di sci di Cortina 2021. L'altoatesino infatti oggi, 14 febbraio (alle ore 11), sarà in pista per la discesa libera e portare all'Italia la prima medaglia di questa rassegna iridata. "Domme" ha vinto l'ultima discesa de Coppa del Mondo prima di Cortina (a Garmisch) e parte con i favori del pronostico. Inoltre dopo i problemi della prima prova sulla Vertigine, l'azzurro ha dominato la seconda mettendosi alle spalle l’austriaco Max Franz e lo svizzero Beat Feuz, che sono anche due dei rivali più pericolosi per l'oro.

A completare la pattuglia italiana saranno l'emergente Florian Schieder, che ha fatto segnare il quinto tempo nell'ultima prova cronometrata, Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia.

I Mondiali di sci di Cortina 2021 sono trasmessi in diretta su Eurosport e RaiSport, con diretta streaming garantita su Rai Play, Eurosport Player e DAZN.

Domenica 14 febbraio

Discesa libera uomini, ore 11

Azzurri in gara: Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Matteo Marsaglia

