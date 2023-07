Mondiali di scherma, l'ucraina Kharlan batte la russa Smirnova ma non le stringe la mano: è squalificata

Il mancato saluto da parte della ucraina Olga Kharlan nei confronti della russa Anna Smirnova, al termine dell'incontro di sciabola ai Mondiali di scherma a Milano, ha portato alla esclusione dal torneo per l'atleta ucraina. Nonostante la vittoria per 15-7, infatti, Kharlan compare come "esclusa" nel tabellone ufficiale, con conseguente passaggio del turno per la bulgara Yoana Ilieva. La Kharlan la prima atleta che rappresenta l'Ucraina a competere contro un russo o un bielorusso dall'invasione del febbraio del 2022.

«Le ho proposto di fare il saluto con la lama ma lei non voleva»

«Penso che abbiate visto tutto, l'unica cosa che non ho voluto fare era stringerle la mano, ero convinta di avere questa possibilità.

La russa Smirnova si è piazzata a centro pedana su una sedia

Dopo che la russa si è rfiutata di salutarla con la sciabola, l’ucraina se n’è andata, mentre la russa ha cominciato a protestare, piazzandosi a centro pedana su una sedia, abbandonata solo dopo 45 minuti dopo un colloquio col suo maestro e con un delegato internazionale. La sua clamorosa presa di posizione non è servita però a rimetterla in gara: agli ottavi di finale è passata la bulgara Ilieva, avversaria designata di Kharlan prima della squalifica.

