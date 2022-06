Mondiali nuoto, oro a Dario Verani nella 25 km con una straordinaria volata

Dario Verani ha conquistato la medaglia d'oro nella 25 chilometri in acque libere ai Mondiali di nuoto di Budapest, in Ungheria. Il 27enne livornese ha percorso la distanza in 5 ore, 2 minuti e 22 secondi, chiudendo con una straordinaria volata negli ultimi cento metri davanti al francese Axel Reymond. Bronzo al magiaro Peter Galicz. Matteo Furlan si è invece piazzato al settimo posto. È la ventesima medaglia per la spedizione azzurra in questa edizione dei Mondiali, la nona d'oro.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Giugno 2022, 19:40

