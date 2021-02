Mondiali di sci Cortina 2021: SuperG alla svizzera Gut-Behrami, deludono le azzurre

Va alla svizzera Lara Gut-Behrami la prima gara dei Mondiali di sci alpino di Cortina 2021. La ticinese ha vinto la medaglia d'oro in SuperG precedendo di 34 centesimi sulla connazionale Corinne Suter e di quasi mezzo secondo l'americana Mikaela Shiffrin, campionessa in carica ma che in stagione non aveva mai affrontato una disciplina veloce. Per la Gut-Behrami si tratta del primo oro mondiale e arriva in una stagione in cui ha portato a casa 4 dei 5 SuperG di Coppa del Mondo.

Esordio da dimenticare sull'Olympia delle Tofane per le azzurre: decima Federica Brignone, subito davanti a Marta Bassino, ancora più indietro le altre (Elena Curtoni diciottesima e Francesca Marsaglia ventitreesima). Italiane mai capaci di rendersi pericolose e che ora sono chiamate a lriscatto già a partire da sabato, quando si disputerà la discesa libera.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Febbraio 2021, 12:13

