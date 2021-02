Mondiali di sci Cortina 2021: Paris fuori dal podio del SuperG per un soffio, oro all'austriaco Kriechmayr

Prima giornata dei Mondiali di sci alpino di Cortina 2021 da dimenticare per i colori azzurri. Dopo le donne, anche gli uomini mancano il podio in SuperG. C'ha provato fino all'ultimo Dominik Paris, campione in carica, che però è finito in quinta posizione, a 17 centesimi dal bronzo. L'oro è andato all'austriaco Vincent Kriechmayr, il favorito della vigilia. Solo 7 i centesimi di vantaggio sul tedesco Romed Baumann, vera sorpresa di giornata, terzo il francese Alexis Pinturault (+0.38). Gara che è stata interrotta per qualche minuto per la caduta di un addetto alla pista.

Delusione anche per gli altri azzurri: 13° Emanuele Buzzi, 19° Matteo Marsaglia, 23° Christof Innerhofer, fuori invece Mattia Casse. Per Paris comunque la soddisfazione di aver ottenuto il miglior risultato stagionale in questa disciplina. E domenica per la discesa libera parte di sicuro tra i favoriti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Febbraio 2021, 14:54

