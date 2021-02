Mondiali di sci Cortina 2021: rivincita Suter in discesa, bronzo per la Gut-Behrami. Ottava l'azzurra Curtoni

Dopo la medaglia in SuperG, Corrine Suter si prende la rivincita in discesa libera e conquista la medaglia d'oro ai Mondiali di sci di Cortina 2021. La svizzera sull'Olympia delle Tofane ha battuto la sorprendente tedesca Kira Weidel per soli 20 centesimi, mentre il bronzo è andato alla dominatrice del SuperG Lara Gut-Behrami, staccata di 37 centesimi. Fuori dal podio per pochissimo la ceca Ester Ledecka.

Senza l'infortunata Sofia Goggia, che avrebbe sicuramente puntato all'oro, prima delle azzurre è stata Elena Curtoni ottava a 83 centesimi. Più indietro le altre: dodicesima Laura Pirovano, quindicesima Nadia Delago e diciassettesima Francesca Marsaglia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Febbraio 2021, 12:44

