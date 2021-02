Mondiali di sci Cortina 2021: niente gare oggi, 12 febbraio. Azzurri in pista per le prove di discesa libera

Dopo il SuperG maschile e femminile, i Mondiali di sci di Cortina 2021 si prendono una breve pausa. In programma oggi, venerdì 12 febbraio, solo le prove di discesa libera, con le donne impegnate sull'Olympia alle 13 (per l'unico allenamento vero) e gli uomini sulla Vertigine alle 10.30 per le gare di sabato (le ragazze) e domenica (i ragazzi).

In pista per saggiare le condizioni del tracciato saranno Curtoni, Marsaglia, Delago e Pirovano, in cerca del feeling giusto dopo un SuperG sottotono, mentre Paris, Innerhofer, Casse, Marsaglia, Buzzi e Schieder sono pronti a fare lo scherzetto sulla pista dove, due anni fa, si sono tenuti i campionati italiani. Un vantaggio non da poco nei confronti degli avversari.







