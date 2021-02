Mondiali di sci Cortina 2021: ecco le gare in programma oggi, 9 febbraio

Dopo che la neve ha mandato all'aria il primo evento (la supercombinata femminile), a Cortina oggi, martedì 9 febbraio, si riprende con il programma dei Mondiali di sci alpino. Si parte alle 10.30 con il SuperG femminile, con Federica Brignone e Marta Bassino che sognano una medaglia. Mikaela Shiffrin difenderà il titolo iridato conquistato due anni fa ma la favorita rimane la svizzera Lara Gut-Behrami, dominatrice della specialità quest’anno con 4 successi in 5 gare.

In campo maschile invece l'organizzazione ha rinviato il SuperG a giovedì 11 febbraio, con conseguente annullamento della prima delle tre giornate dedicate alle prove della discesa maschile. La combinata femminile, saltata lunedì, è stata spostata a lunedì 15, mentre quella maschile è sempre in calendario per mercoledì 10, ma è a forte rischio.

I Mondiali di Cortina 2021 sono trasmessi in diretta su Eurosport e RaiSport, con diretta streaming garantita su Rai Play, Eurosport Player e DAZN.

Martedì 9 febbraio

SuperG donne ore 10.30

E. Curtoni, F. Brignone, M. Bassino, F. Marsaglia

