Mondiali di sci Cortina 2021: De Aliprandini d'argento nel gigante, oro al francese Faivre

Ai Mondiali di sci di Cortina 2021 arriva la seconda gioia per l'Italia. Luca De Aliprandini infatti ha conquistato la medaglia d'argento nello slalom gigante. L'azzurro, dopo aver chiuso in seconda posizione alle spalle del francese Alexis Pinturault, si è confermato competitivo anche nella seconda, conquistando un grande podio, approfittando anche dell'uscita del francese, grande favorito di giornata. L'oro è andato però a un altro transalpino, Mathieu Faivre, bronzo per l'austriaco Marco Schwarz. Fuori due possibili protagonisti come Odermatt e Schmid.

Per quanto riguarda gli altri azzurri, Riccardo Tonetti e Giovanni Franzoni hanno chiuso rispettivamente al 12° e 14° posto. Fuori nella seconda manche Giovanni Borsotti.

De Aliprandini - trentino di 30 anni - non era mai riuscito a salire sul podio in copap del mondo fermandosi sempre a ridosso dei migliori. In questa stagione come migliori risultati ha due sesti posti a S. Caterina e, sei settimana fa, ad Adelboden nell'ultimo gigante prima di quello mondiale. Si tratta della prima medaglia al maschile per l'Italia in questa edizione iridata di Cortina.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Febbraio 2021, 14:44

