Mondiali di sci Cortina 2021, l'ex Blardone: "Brignone, Bassino e Paris le nostre speranze, ma occhio alle sorprese"

Dopo una giornata all'insegna del maltempo, i Mondiali di sci alpino di Cortina 2021 ripartono con due gare veloci, il Super G femminile, con l'Italia che spera subito in una medaglia. E a parlare delle speranze azzurre è un ex della valanga azzurra come Massimiliano Blardone.

Si torna in pista finalmente, sale la tensione per le medaglie. Certo è che il Covid, che ha portato all'azzeramento del pubblico, può incidere molto sugli alteti:

«C'è grande differenza da un atleta a un'altro. Uno come Kristoffersen sta faticando molto, sente la mancanza della pressione che arriva dal pubblico. Per molti questo 'contorno' è importante, perché ti porta grande carica. Dall'altra ci sono atleti come il francese Pinturault che non hanno subìto nessun contraccolpo. Sono certo però che mancherà di più agli azzurri, visto che giocano in casa. Ma avranno comunque grande voglia di far bene».

Se le donne, nonostante l'assenza della Goggia, sono da anni sulal cresta dell'onda, non si può dire lo stesso degli uomini:

«Al femminile il ricambio generazionale è cominciato da diversi anni e si è sentito di meno, anche per la qualità di quelle che sono venute fuori. Gli uomini sono in difficoltà, è un dato di fatto. Se nelle discipline veloci ancora teniamo testa alla concorrenza, fatichiamo in quelle tecniche. Ma è normale, sono cicli e bisogna cercare di sfruttare il meglio da ogni singolo atleta, in ogni momento. E in kermesse importanti come Mondiali e Olimpiadi può succedere di tutto. Ne abbiamo viste di sorprese negli anni, quindi gli italiani devono sfruttare ogni problema altrui e crederci».

Dove possono arrivare Brignone e Bassino?

«La perdita di Sofia ci ha tolto forse due medaglie sicure, però al femminile in ogni gara possiamo aspettarci qualcosa d'importante. Federica (Brignone, ndr) può puntare a tre medaglie, così come Marta (Bassino, ndr), che può essere una sorpresa nelle discipline veloci e su una pista così tecnica può fare bene. Occhio però anche alla giovane Pirovano, che si è fatta notare più volte in questa stagione, oltre alla Marsaglia».

A chi devono stare più attente le azzurre?

«Sicuramente Lara Gut-Behrami, che viene soprattutto in SuperG da diverse vittorie di fila. E poi la Vlhova, oltre alla Gisin, connazionale della Gut. Vedremo la Shiffrin, che viene da una stagione delicata ma che ha una classe incredibile».

Italia al maschile che si affida a Paris e Innerhofer, comunque in crescita nelle ultime settimane:

«Hanno lanciato segnali importanti in piste tecniche come sarà Cortina. Ci metterei però anche Schieder, che sta facendo bene. Poi noi azzurri la conosciamo bene questa pista, l'abbiamo provata lo scorso anno per gli Assoluti. Sotto l'aspetto psicologico e tattico possiamo guadagnare qualcosa rispetto agli altri. E poi Marsaglia. E' vero che ha raccolto poco in carriera, ma qui si è laureato SuperG e in discesa con molta facilità. Sono pendii in cui bisogna sciare forte tecnicamente. E lui, come Schieder, possono fare il colpaccio. Certo, bisognerà fare i conti con Jansrud, Kriechmayr e Mayer. Ma mi aspetto dei colpi di scena. E speriamo siano azzurri».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Febbraio 2021, 22:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA