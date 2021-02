Mondiali di sci Cortina 2021: Vinatzer, bronzo solo sfiorato. Lo slalom al norvegese Foss-Solevaag

Si chiudono con un'altra amarezza i Mondiali di sci di Cortina 2021. Nello slalom speciale maschile Alex Vinatzer, che aveva chiuso la prima manche in seconda posizione, termina ai piedi del podio (quarto posto). Un vero peccato per l'altoatesino, campione del mondo juniores nel 2019, che ha pagato a caro prezzo qualche imprecisione nella seconda parte del tracciato, che comunque ha fatto vittime eccellenti come Schwarz e Noel.

L'oro è andato al norvegese Sebastian Foss-Solevaag, che ha chiuso con un vantaggio di 21 centesimi sull'austriaco Adrian Pertl e di 46 sul connazionale Henrik Kristoffersen.

Peccato però per l'Italia, che poteva portare a casa qualcosa di più. Fuori dai giochi già dopo la prima manche infatti due tra i più attesi, Stefano Gross e Giuliano Razzoli. Il primo, in vantaggio per tutta la prima parte di gara, ha inforcato nella parte centrale, mentre il campione olimpico del 2010 invece ha commesso un grave errore in partenza ed è stato squalificato. Fuori dai 15 nella prima frazione invece Manfred Moelgg.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Febbraio 2021, 14:19

