Mondiali di sci Cortina 2021: bis dell'austriaca Liensberger nello slalom, azzurre lontane

Sulla pista "Drusciè A", particolarmente tecnica e insidiosa, l'oro è andato all'austriaca Katharina Liensberger, alla seconda medaglia del metallo più pregiato in questa edizione. Niente da fare per Mikaela Shiffrin. La campionessa americana, che sognava la quinta medaglia d'oro ai Mondiali nella disciplina, deve accontentarsi del terzo posto, scavalcata anche dalla slovacca Petra Vlova, staccata di 1 secondo dalla vetta.

Ai piedi del podio la svizzera Wendy Holderer, che ha chiuso davanti alla slovena Andreja Slokar, capace di recuperare 12 posizioni nella seconda manche. Migliore italiana Irene Curtoni, 18a davanti a Martina Peterlini.

Per quanto riguarda le altre azzurre, fuori dalle trenta nella prima manche Anita Gulli, mentre si chiude nel peggior modo possibile una rassegna iridata stregata per Federica Brignone, che finisce fuori a metà della prima discesa. Che poi ha detto: "Era una pista davvero bella, col mio numero (il 16) ancora perfetta. Sarebbe bastato tenere il ritmo, ma io sono andata fuorigiri e ho fatto un gran... casino. Un Mondiale che dovrò dimenticare molto in fretta, pur tenendomi alcuni pezzi di gara fatti molto bene. Non ho raccolto niente di ciò che ho seminato".

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Febbraio 2021, 14:31

