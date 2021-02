Mondiali di sci Cortina 2021: Tonetti non fa il miracolo nella combinata, oro all'austriaco Schwarz

Niente da fare per gli azzurri ai Mondiali di sci di Cortina 2021. Dopo le donne, deludono in combinata anche gli uomini, anche se le chance di podio erano davvero poche. Il migliore è stato Riccardo Tonetti, che dopo il decimo posto nella manche di SuperG ha chiuso dopo lo slalom in settima posizione a più di 3"5 dall'oro conquistato dall'austriaco Marco Schwarz. A completare il podio il francese Alexis Pinturault, a soli 4 centesimi dalla vittoria, e lo svizzero Loic Meillard (+1.12).

Più indietro gli altri italiani: solo 14° Christof Innerhofer dopo aver chiuso al ventesimo posto il SuperG. Fuori dai venti invece il debuttante Giovani Franzoni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Febbraio 2021, 16:08

