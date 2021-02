Mondiali di sci alpino di Cortina 2021: il calendario del programma, le ​gare e gli orari tv

Mondiali di sci alpino di Cortina 2021: programma ​gare e orari tv. Si alza il sipario sui Mondiali di Cortina di sci alpino. Un'edizione di sicuro molto particolare, visto che la mancanza del pubblico a causa delle misure d isicurezza per contenere la pandemia di Covid-19. Tanti i campioni pronti a sfidarsi dall'8 al 21 febbraio sulle piste di Cortina. Per l'Italia occhi puntati su Marta Bassino e Federica Brignone, mentre tra gli uomini sperano in una medaglia Dominik Paris e Christof Innerofer. I Mondiali di Cortina 2021 saranno trasmessi in diretta su Eurosport e RaiSport, con diretta streaming garantita su Rai Play, Eurosport Player e DAZN.

Lunedì 8 febbraio

Ore 11.00 combinata femminile, slalom

Ore 14.30 combinata femminile, supergigante

Martedì 9 febbraio

Ore 10.30 supergigante femminile

Ore 13.00 supergigante maschile

Mercoledì 10 febbraio

Ore 10.00 combinata maschile, supergigante

Ore 10.30 prima prova discesa femminile

Ore 13.30 combinata maschile, slalom

Giovedì 11 febbraio

Ore 10.30 seconda prova discesa femminile

Ore 12.30 prima prova discesa maschile

Venerdì 12 febbraio

Ore 10.30 seconda prova discesa maschile

Ore 13.00 terza prova discesa femminile

Sabato 13 febbraio

Ore 11.00 discesa femminile

Ore 13.00 terza prova discesa maschile

Domenica 14 febbraio

Ore 11.00 discesa maschile

Martedì 16 febbraio

Ore 9.00 qualificazioni parallelo maschile e qualificazioni parallelo femminile

Ore 14.00 parallelo maschile e parallelo femminile

Mercoledì 17 febbraio

Ore 12.15 parallelo a squadre

Giovedì 18 febbraio

Ore 10.00 prima manche gigante femminile

Ore 13.30 seconda manche gigante femminile

Venerdì 19 febbraio

Ore 10.00 prima manche gigante maschile

Ore 13.30 seconda manche gigante maschile

Sabato 20 febbraio

Ore 10.00 prima manche slalom femminile

Ore 13.30 seconda manche slalom femminile

Domenica 21 febbraio

Ore 10.00 prima manche slalom maschile

Ore 13.30 seconda manche slalom maschile

