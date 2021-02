Mondiali di sci alpino Cortina 2021: ecco la gara in programma oggi, 8 febbraio

Mondiali di sci alpino Cortina 2021: ecco la gara in programma oggi, 7 febbraio.

Dopo la cerimonia di apertura, entrano nel vivo i Mondiali di Cortina di sci alpino 2021 . Alle 11 il via alla prima manche della supercombinata femminile. Cambia l'ordine, con lo slalom che precede il super-g (ore 14.30). Occhio alle frecce azzurre Federica Brignone e Marta Bassino. Per la campionessa in carica ben due trionfi la scorsa stagione (Altenmarkt/Zauchensee e Crans-Montana). La cuneese invece può essere l'outsider: due podi in coppa, con il 2° posto di Lenzerheide nel 2018, a pochi giorni dai Giochi di PyeongChang dove si piazzò decima, e quello dello scorso anno a Zauchensee. Occhio però alle altre grandi della disciplina come Petra Vlhova, Mikaela Shiffrin e Michelle Gisin.

I Mondiali di Cortina 2021 sono trasmessi in diretta su Eurosport e RaiSport, con diretta streaming garantita su Rai Play, Eurosport Player e DAZN.

Lunedì 8 febbraio

Ore 11.00 combinata femminile, slalom

Ore 14.30 combinata femminile, supergigante

