Mondiali di atletica 2022: ad Eugene si parte col botto. Subito Tamberi e Jacobs

Si fa subito sul serio a Eugene (USA) per i Mondiali di atletica. Oggi il via (chiusura il 24 luglio) e l'Italia schiererà subito i pezzi da novanta, quelli da cui ci si aspetta il lampo: Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi. Alle 19.10 italiane toccherà al saltatore azzurro cominciare col piede giusto dalla pedana, con la qualificazione fissata a 2m30 per poi dare l'assalto nei prossimi giorni a quell'oro che sogna già dallo scorso anno, quando a Tokyo si mise al collo la medaglia del metallo più pregiato alle Olimpiadi. "Con la maglia azzurra addosso mi trasformo e non sento più nulla, nemmeno il fastidio che mi ha accompagnato in queste settimane alla gamba di stacco", ha confessato Tamberi a poche ore dall'esordio. "Ma non ci penserò, ormai ho accettato il dolore, voglio solo concentrarmi sul mio salto, senza pensare ad altro. Sono un guerriero, in campo lotterò fino alla fine, senza pensare al dolore, o agli avversari. La testa sarà solo sul mio salto". L'altra ora "x" è quella delle 3.50 di notte, quando in pista scenderà il velocista nella batteria dei 100 (con lui anche l'altro azzurro Chituru Ali), con l'obiettivo della semifinale, in programma nella notte italiana tra sabato e domenica. Una incognita questi Mondiali per lui, dopo i tanti problemi muscolari che gli hanno fatto saltare tappe di Diamond League, compreso il Golden Gala: "Come sto? Mettiamola così: oggi sono al 97%, il giorno prima della gara sarò al 98%, per la batteria al 99% e per la finale al 100% - ha detto scherzando, ma non troppo, Jacobs -. Sono qui e adesso mi butto, sono venuto a Eugene per giocarmi tutte le mie carte. La voglia di gareggiare è tantissima, se sono qui è perché negli ultimi giorni abbiamo avuto buoni riscontri in allenamento. Il fastidio muscolare è andato via gradualmente, ora è sotto controllo".

