Mondiali Beach Volley, Nepi: “Vogliamo che i giovani siano ispirati dai grandi campioni del Foro Italico”

“Un evento come questo, oltre a produrre un grande spettacolo sportivo, ha creato anche una 'scia' di 'contaminazione' ed emulazione per quei giovani che, in queste ore, stanno dicendo ai loro genitori di voler diventare i nuovi Nicolai, Lupo o le Gottardi e Menegatti del futuro. Questo è il nostro orgoglio e una delle dimensioni cruciali di un evento di portata mondiale: creare i presupposti per la pratica sportiva, la socializzazione e il ricambio generazionale”. Così Diego Nepi Molineris, dg di Sport e Salute SpA ed Event Director dei Mondiali di Beach-Volley in programma al Foro Italico, durante la conferenza stampa di chiusura dell’evento.

“Abbiamo dato la possibilità a tutti gli spettatori e gli appassionati di potersi allenare sulla sabbia appena calpestata dai fuoriclasse del beach - ha aggiunto Nepi -. Terminate le sessioni di gioco e training sui campi secondari, chiunque ha potuto fare due palleggi e una schiacciata, provando la grande emozione di essere come i grandi campioni”.

