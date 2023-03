Milano Marathon 2023 è sempre più green: tutte le iniziative sostenibili

La maratona più veloce e sostenibile d’Italia. La Milano Marathon, prevista per il 2 aprile prossimo, conferma tutte le iniziative che la rendono non soltanto sempre più attraente per gli agonisti, siano professionisti o amatori, ma anche più attenta all’ambiente. Per il secondo anno consecutivo, infatti, RCS Sports & Events conferma il progetto RunGreen, basato una serie di attività volte a rendere la manifestazione sportiva sempre più sostenibile.

È un percorso cominciato molti anni fa: già nel 2013 la maratona meneghina aveva ottenuto la certificazione “Resport” rilasciata dal Council for Responsible Sport, come prima maratona sostenibile in Europa sotto il profilo ambientale e sociale. Anche quest’anno la società tedesca ClimatePartner affianca gli organizzatori, con l’obiettivo di misurare le emissioni generate dalla manifestazione sportiva, ridurle e compensare quelle rimanenti, rinnovando la certificazione di “evento carbon neutral” del 2022.

Le attività di analisi e intervento per la riduzione delle emissioni si focalizzano sulle fonti energetiche utilizzate durante la manifestazione, sia al Milano Running Festival presso il MiCo sia nell’area di partenza e arrivo presso i Giardini Montanelli, per massimizzare il ricorso all’energia da fonti rinnovabili. Novità anche riguardo alle attività destinate alla compensazione della CO2 prodotta, che saranno in parte destinate a un progetto per la protezione del clima regionale: il Parco Naturale Regionale del Campo dei Fiori (VA) ha subito nel 2020 gravi danni legati al maltempo e l’investimento contribuirà a riqualificare la zona danneggiata, ripulendo il territorio dagli alberi sradicati e piantumando le aree interessate nel rispetto dell’ecosistema e della vegetazione locale.

Ma RunGreen è un progetto di più larga scala che coinvolge tutte le parti in campo, dalle istituzioni ai partner commerciali. In partnership con il Comune di Milano, quest’anno Milano Marathon desidera lasciare un segno ancora più tangibile nella sua città, mediante il ripristino e riqualificazione del Percorso Vita al Parco Sempione, tra le aree verdi più frequentate dai cittadini. Il Percorso Vita rappresenta un programma di attività motorie da eseguire a corpo libero e con l’ausilio di attrezzi ginnici, che ha lo scopo di migliorare lo stato di salute psico-fisica generale di chi lo affronta.

Nel parco milanese è già disponibile un percorso di circa 1.200-1.500 metri suddiviso in 16 tappe distanziate di circa 80-100 metri l’una dall’altra. Tra i partner di RunGreen il MiCo – Fiera Milano, che ospiterà anche quest’anno il Milano Running Festival, la kermesse sportiva aperta al pubblico dal giovedì pomeriggio al sabato pre-gara, garantirà la totale fornitura di energia da fonti rinnovabili.

Confermato l’attivo coinvolgimento su RunGreen di Levissima, da otto anni Official Mineral Water e Green Partner della Milano Marathon, nonché Title sponsor della School Marathon, la corsa dei piccoli in programma sabato, 1° aprile, in City Life.

Levissima introdurrà alcune attività a sostegno del suo progetto GIVE BACK, basato sulla restituzione di materiale derivante dalla raccolta differenziata e dal corretto riciclo delle sue bottiglie di plastica durante tutta la manifestazione sportiva, focalizzato nel 2023 sui territori delle montagne lombarde, area geografica di riferimento.

In accordo con AMSA, nella giornata di gara, Levissima posizionerà lungo il percorso numerosi cassonetti, adeguatamente modificati, invitando i runner al corretto smaltimento delle sue bottiglie di acqua.

“Siamo felici di essere anche quest’anno Official Mineral Water e Green Partner della Milano Marathon, una delle manifestazioni sportive più importanti a livello internazionale ed evento fondamentale per la città come esempio virtuoso di sostenibilità e beneficenza.” – ha commentato Giacomo Giacani, Marketing Manager Gruppo Sanpellegrino – Da sempre ci impegniamo per la rigenerazione, e con la Milano Marathon e la Levissima School Marathon vogliamo essere al fianco degli atleti e di tutti i partecipanti – adulti e bambini – in un’esperienza che va al di là della corsa: dall’impegno per la promozione dell’economia circolare e del corretto riciclo all’importanza di incoraggiare una vita attiva e consapevole come cittadini.”

BusForFun, partner di riferimento nel settore dei trasporti per la gestione della mobilità in occasione di grandi eventi, conferma anche per il 2023 la piattaforma digitale FlexyMob, che aggrega servizi di mobilità differenti che permettono all’utente di prenotare i propri viaggi, anche in real time, con pochi click, risparmiando tempo. Un’innovazione sostenibile della mobilità che include trasporto pubblico locale, autobus, taxi, noleggio bus, car sharing, parcheggi, garantendo una riduzione del traffico e dell’impatto negativo connesso alla viabilità, riducendo le emissioni di CO2.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Marzo 2023, 17:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA