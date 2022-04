Milano Boxing Night al Palalido, in palio titoli europei e italiani

Sabato prossimo torna la Grande Boxe a Milano. L'Allianz Cloud, cioè lo storico Palalido, una delle case dello sport italiano, sarà il palcoscenico di una gran bella serata di pugilato targata Promo Boxe Loreni & Fight Club Fragomeni. Due gli eventi principali in programma: il titolo dell'Unione Europea dei pesi Gallo tra il campione italiano Alessio Lorusso (16 vittorie 4 sconfitte 2 pari) e lo spagnolo Jaco Barreto. Non solo, si assegnerà anche il titolo italiano sempre dei pesi Gallo tra il campione napoletano e bronzo olimpico Vincenzo Picardi (5 vittorie) e Claudio Grande.

C'è grande attesa per Mosquito Lorusso che si è allenato con il suo maestro Giacobbe Fragomeni (che proprio a Milano divenne campione mondiale) in altitudine, al centro olimpico del Sestriere e vuole a tutti i costi una vittoria che lo confermerebbe a livello internazionale. Picardi invece vuole difendere il suo titolo tricolore: Claudio Grande era il mio secondo in nazionale. Conosco molte cose di lui e mi aspetto un match molto duro. Non lo sottovaluto per niente, aspettatevi un grande spettacolo. Ma devo vincere perché ho in futuro grandi obiettivi internazionali da raggiungere, ha spiegato.

Il programma inizierà alle 19 con Bianchi-Zaman, internazionale dei pesi piuma. Spazio anche per i pesi massimi con Alessio Spahiu che sfiderà il croato Gadza per fare passi avanti nel panorama europeo. Spahiu, di Paratico, da settembre combatte tra i professionisti e da dilettante è stato campione italiano ed è molto atteso; si era allontanato dal ring per molto tempo ma oggi può davvero sorprendere e strappare applausi agli appassionati al Palalido milanese.

Poi toccherà prima al match di Picardi, il 38enne del Rione Sanità (quello di Totò), imbattuto tra i professionisti; poi gran finale con il super clou di Lorusso contro l'iberico Barreto.

