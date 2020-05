Coach Casalini: "Gallinari a MIlano? Può tornare a qualsiasi età"

Franco Casalini è nella storia dell’Olimpia. Da coach dei biancorossi ha vinto diversi trofei. In particolare, nella stagione 1987/88, ha alzato al cielo la Coppa del Campioni. Il possibile ritorno di Danilo Gallinari a Milano è un tema che lo stuzzica particolarmente, così come il ritorno dell’Olimpia in campo.

Gallinari ha fatto sapere che vorrebbe tornare a Milano a fine carriera.

«Beh, sarebbe bellissimo per Milano che è un po’ casa sua. E’ una maglia al quale è legato, è normale che sia così».

Però, vorrebbe tornare tra cinque anni.

«E’ ancora giovane. Danilo è un classe 1988, dovesse tornare tra cinque anni avrebbe 37 anni. Nel basket, cinque anni sono un’enormità ma, io per primo, so che a Milano alcuni dei più grandi della storia biancorossa hanno fatto la differenza tra i 37 e i 40 anni. Si pensi a McAdoo, che è stato mio giocatore proprio a Milano e, quando abbiamo vinto, era tutto fuorché un ragazzino».

Prima deve completare il suo lavoro nell’NBA.

«Credo sia anche corretto. E’ un percorso che ha iniziato anni fa, sempre mantenendo alti livelli di rendimento. Quando sta bene fisicamente, Danilo è uno che in campo se la gioca con tutti. Non ci sono dubbi. Ora è anche più esperto e questo è un vantaggio non indifferente».

Crede che si tornerà a giocare in Eurolega?

«Difficile fare previsioni. Ci sono dei progetti, delle località dove si potrebbe giocare. Ci sono tanti interessi in gioco, sicuramente non sarà facile. Anche perché bisogna garantire la sicurezza sanitaria a tutti. Onestamente è impossibile sapere quello che accadrà anche se, ripeto, ci sono in gioco tanti interessi, soprattutto a livello economico».

Sarebbe complicato per i giocatori riprendere?

«Sicuramente non sarebbe semplice. Sono fermi da tanto tempo».

Quanto le manca il poter veder giocare l’Olimpia?

«Tantissimo. Vedere zampettare i ragazzi sul parquet mi è sempre piaciuto. Ormai sono mesi che non accade. Comunque, prima o poi, torneremo a veder giocare i ragazzi. Almeno me lo auguro con tutto il cuore». Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Maggio 2020, 07:00

