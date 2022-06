Milan e Inter alla Frecciarossa Milano Jumping per il premio Fair Play. In gara è trionfo azzurro

Anche Inter e Milan alla Frecciarossa Milano Jumping per il premio Fair Play. In gara è trionfo azzurro. Etica sportiva e fair play, due qualità che meritano un premio, per questo Frecciarossa MJC ha deciso di istituire un riconoscimento al valore della categoria dei “groom”, veri artefici del rapporto con il cavallo e anche della corretta gestione della scuderia.

A vincere il premio “Fair Play”, fortemente voluto da FC Inter e AC Milan, è stata Martina Del Carro, 32 anni bergamasca, la groom di Chicago, cavallo che ha vinto la prima gara CSI4* del concorso internazionale milanese, condotto da Paolo Adamo Zuvadelli, che ha ricevuto il premio dalle mani di Alessandro Antonello, ad dell’Inter e Daniele Massaro, ex attaccante del Milan e della Nazionale. Da sempre appassionata di cavalli, la Del Carro è anche amazzone con patente di 2° grado e lavora con Zuvadelli da circa 6 anni che la segue anche come amazzone in gara.

Un premio che ha visto attrici principali le due grandi protagoniste dello scorso campionato di Serie A che hanno così voluto premiare una figura, quella del groom, importante quanto il cavaliere stesso. Il groom cura ogni aspetto della quotidianità del cavallo nel ruolo di ‘accompagnatore’ dello stesso animale e fondamentale nel creare quella simbiosi unica tra atleta e cavallo, elemento imprescindibile per scendere sul campo gara.

«Il Premio Fair Play, che patrociniamo insieme al Milan - ha detto Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter - rappresenta appieno i valori che da sempre fanno parte del DNA dell’Inter: inclusione, fratellanza e rispetto. Ci teniamo a ribadire in ogni contesto il carattere inclusivo che deve avere lo sport a tutti i livelli e vediamo in questo trofeo un’ulteriore occasione per confermare il nostro impegno in questo ambito che diventa ancora più prezioso e d'esempio per i giovani e tutti quelli che amano lo sport».

Nelle gare del CSI4* della Frecciarossa Milano Jumping Cup, all’Ippodromo San Siro, è suonato subito l’inno italiano. Paolo Adamo Zuvadelli si è imposto nel Premio n. 3 presented by Safe Riding (cat. a tempo - h 135). «Vincere è sempre bello, a casa ancora di più», il commento a caldo del 54enne lombardo. «Avevo partecipato anche alla prima edizione di questo concorso, ottenendo però solo qualche buon piazzamento e rimediando un errore nel Gran Premio. Il livello di partecipazione si è decisamente innalzato, con una bella qualità di cavalieri, quindi questo successo mi rende particolarmente contento. L’ippodromo è un impianto storico che si presta molto alla riuscita dell’evento: al caldo non si comanda, ma c’è molta cura nella scuderizzazione che garantisce condizioni ottimali per i cavalli».

Azzurri sul podio anche nella categoria a due fasi del CSI1*, palestra di avviamento per giovani cavalli e cavalieri, che stamattina all’Ippodromo San Siro ha aperto l’edizione 2022. A vincere un giovanissimo Konstantin Haag, tedesco di 12 anni (è nato il 2 novembre 2009) di Monaco di Baviera, ma sul podio anche due giovanissimi italiani: Martina D’Andrea di Mezzago (MB - classe 2006) con Lacapitola ed il comasco Alessio Vago (classe 2005) con Bluerose. Una vittoria, quella del tedesco, che entra nella storia del concorso essendo il più giovane vincitore nella, seppur breve, vita della Milano Jumping Cup.

