Il libro postumo di Mennea che svela i giorni tragici dei Giochi di Monaco 72

Dalla Villa dei Papiri di Ercolano al Mann di Napoli i corridori sono ancora i più belli. Le sculture in bronzo sono stupefacenti, esaltanti. I corridori decoravano il peristilio della Villa, due atleti pronti a scattare. Come Pietro Paolo Mennea. E quando sua moglie, Manuela Olivieri Mennea, si è avvicinata per ammirarli, la commozione è stata tanta. I corridori simboli dell’arte italiana nel mondo, proprio come Pietro Paolo Mennea, che non c’è più dal 2013 ma continua a vivere dentro di noi e tra le sue infinite tracce che lascia agli appassionati. Una di questa è diventato uno splendido libro, “Monaco 1972 Una tragedia che poteva essere evitata”, edito da Colonnese Editore, presentato al Mann, con l’organizzazione dell’appassionato, e commosso più di tutti, manager Maurizio Marino, con la partecipazione di Patrizio Oliva, che vinse l’oro a Mosca nella stessa Olimpiade in cui lo conquistava Mennea nel 1980, della regione Campania, naturalmente del direttore del Mann Paolo Giulierini e presentato dall’attore e ideatore della rassegna Sport Opera (di cui la presentazione del libro era uno degli eventi), nell’ambito del programma di Napoli Teatro Festival, l’appassionato e sensibile Claudio Di Palma, che ha trascinato tutti dentro una bolla di passione e sensibilità senza uguali con le sue letture ispirate.

Il libro postumo di Pietro Mennea racconta sì i giorni della sua meravigliosa medaglia di bronzo a soli 20 anni nei 200 metri piani (alle spalle di Borzov, oro,e di Black, argento), ma anche e soprattutto quello che accadde poche ore dopo da quella immensa gioia, con la tragedia della strage di 11 atleti israeliani, uccisi da un commando palestinese di Settembre nero. Per molti quell’Olimpiade di sangue è stato lo spartiacque crudo ed essenziale tra lo sport giocoso e la realtà che ci circonda e con cui dobbiamo fare i conti giorno dopo giorno.

Accadde tutto sotto i suoi occhi, quel 5 settembre. E Mennea raccolse quelle emozioni fortissime in un diario che oggi è diventato splendido volume, distribuito in tutte le librerie d’Italia. La storia è questa: Il libro Monaco 1972, spunta da un cassetto dopo 7 anni, dalla stesura e dalla scomparsa di Mennea. “Ho ascoltato il consiglio di un caro amico Maurizio Marino - spiega Manuela Olivieri Mennea - che ne aveva parlato con un editore napoletano e mi sono decisa. Mio marito voleva che il Cio ricordasse ufficialmente quell’eccidio. Si battè perché accadesse. Non per una questione politica, ma perché si era sentito come quegli atleti israeliani a rincorrere un sogno che aveva avuto la possibilità di realizzare, mentre a quei ragazzi fu spezzato. Ebbe attestati di stima ma nulla si mosse. Decise quindi di fare qualcosa personalmente. Non era uno storico, ha fatto appello alla sua memoria e si è documentato, ha scelto le foto e deciso dove inserirle, ha scritto fino al gennaio del 2013, poi ha fermato la penna, due mesi dopo se ne è andato”. Oggi c’è un suo libro che racconta quei giorni, per non dimenticare. Grazie Pietro Paolo Mennea. Grazie anche per questo prezioso volume. Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Luglio 2020, 20:06

