Quarantena in casa, la ricetta di Max Rosolino: «Allenatevi almeno un'ora al giorno»

Lo sport per me è fondamentale. Sono abituato a tenermi in forma tutti i giorni all'aria aperta, e pensare di farlo tra le mura di casa all'inizio è stato un dramma: tra nuoto, corsa e bici per me l'outdoor era la mia musica. Per fortuna a casa ho tanti giochini, tapis roulant, rulli, rematore: strumenti che ho riscoperto ora e che prima non usavo mai. Mi concedo almeno un'ora al mattino e per me rappresenta il benessere: ho molti amici campioni olimpionici che mi mandano i loro programmi e io mando loro i miei feedback. Restare al chiuso, stando al sicuro e rispettando le regole, mi ha fatto scoprire tante cose che prima non riuscivamo a gustarci.



C'è preoccupazione nell'immediato, perché i numeri delle vittime e dei contagi sono puùrtroppo ancora alti: il mio pensiero va a chi ci quotidianamente ci salva la vita, ma anche ai bambini per cui è più difficile abituarsi a questa nuova realtà. Speriamo di riuscire a far rispettare le regole fino in fondo e che la riapertura sia anche lenta, ma inesorabile. Immagino una ripresa globale come una catena ossidata, gli ingredienti che serviranno sono positività, coesione e individualità: ognuno di noi deve rimboccarsi le maniche, è il momento di far vedere quello di cui siamo capaci. Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Aprile 2020, 08:13

