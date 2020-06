Mariafelicia Carraturo, campionessa mondiale di apnea, racconta in un libro la sua incredibile avventura umana e sportiva

E' arrivato in libreria Il risveglio di Partenope, libro di Mariafelcia Carraturo, regina degli abissi ed edito da Guida editore (euro 15). Un volume perfetto e piacevole per questa lunga estate ch arriva.

La sinossi. Il libro percorre alcuni tratti della vita della campionessa Carraturo: dopo essersi a lungo lasciata schiacciare dal dolore per la perdita del padre e dalle convenzioni familiari e sociali, riesce a dare ascolto a quella voce interiore, che la spinge ad emanciparsi e ad effettuare il salto nell’esistenza e che la porta a costruire, ad inseguire ed a realizzare un sogno apparentemente impossibile: Dio è innamorato delle cose irrealizzabili.

Mariafelicia inizi a praticare sport a livello agonistico a 40 anni e già madre di due ragazzini ed il silenzio e la solitudine, cui sono spesso è costretta nelle trasferte per gli allenamenti, regalano l’occasione di guardare dentro se stessa e di eviscerare i timori che l'hanno, finora, bloccata. Percorrendo le strade della paura ed attivando la forza vitale della curiosità, supera i propri limiti e quelli che la società imporrebbe e, con forza e coraggio, s avvia a vivere un’esperienza nuova, sia di donna che di atleta.



Poi, si arriva all’omologazione del Record del mondo di Apnea in Assetto Variabile con -115 metri di profondità. Un risultato incredibile. Infine, tra lo stupore generale, a 48 anni, Mariafelicia sfila, impersonando la sirena Partenope, al centro dello stadio San Paolo di Napoli, nella cerimonia di apertura della XXX Summer Universiade. Un momento magico, un ricordo incancellabile.



Le note sulla campionessa di apnea. Mariafelicia Carraturo, napoletana doc, a 48 anni, il 25 Agosto del 2018, diventa campionessa del mondo di apnea in Assetto Variabile con la monopinna: -115m in 3’e 04” e quasi tredici atmosfere che pesano sul tutto il suo corpo e sulle sue orecchie. Record nel record: è la donna italiana più adulta ad avere mai omologato un primato del mondo.



Spiritosa ed ironica. Umile, allegra, spontanea e libera da costrutti mentali, riesce a trasformare un momento negativo della sua vita in un’opportunità ed, alla soglia dei quaranta anni, già madre di due bimbi, intraprende, con successo e tra lo stupore di tutti, un’attività sportiva a livello agonistico.



Nelle sue interviste spinge le donne, i giovani e chiunque abbia un sogno di perseguirlo con tutte le proprie forze, di non arrendersi e nemmeno di farsi condizionare dalle convenzioni, in primis, familiari, poi sociali e culturali, che ci incatenano e “ci costringono a vivere una vita che non è nostra”, come ama ripetere.



Percorrendo le strade della paura ed attivando la forza vitale della curiosità e del coraggio, nel silenzio e nella solitudine, ritrova se stessa e supera i suoi limiti, attuando il cambiamento: difficile ed unica via per l’evoluzione personale di ciascuno di noi.



Partecipa, nell’Ottobre del 2018, con enorme successo, al TEDx talk di Napoli e diventa modello di ispirazione e di motivazione.



E’ ospite di numerose ed importanti trasmissioni televisive (è intervistata da Licia Colò, da Amadeus e da Valentina Bisti in Uno Mattina) e di TG nazionali oltre che, ovviamente, locali.



Ottiene tantissimi premi e riconoscimenti, anche internazionali, come il Premio Padre Pio 2018.



E’ protagonista, impersonando la Sirena Partenope, della cerimonia di apertura della XXX Summer Universiade di Napoli, che si tiene allo stadio San Paolo il 3 Luglio 2019 us.



Nel suo libro, l’apnea è solamente il filo conduttore e lo spunto di numerosi messaggi, di rinascita e di risveglio, che l’autrice intende diffondere.



