Marcell Jacobs re "nudo" sulla copertina di Vanity Fair

Marcell Jacobs conquista la copertina e il cuore di milioni di fan, un'altra volta. Invece del podio, però, c'è il set del fotografo di Vanity Fair, la rivista che lo ha immortalato vestito solo della bandiera tricolore con lo scettro da "re". «Il re giaguaro è diventato il simbolo dell'Italia che vince», questo il testo dell'intervista pubblicata nel prossimo numero della rivista che ha anticipato la copertina sui social.

«Io corro come so e come posso. Ci metto tutto: la tensione, la testa, gli sbagli. E insieme anche un sacco di ansia per le sfide». Il campione azzurro ha parlato della sua nuova vita da fenomeno olimpico, dopo la medaglia d’oro nei 100 metri e nella staffetta a Tokyo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 15:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA