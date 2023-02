Marcell Jacobs sconfitto a sorpresa nei 60 metri: battuto da Samuele Ceccarelli. Ecco chi è

di Redazione web

La medaglia d'oro olimpica dei 100 metri, Marcell Jacobs delude le altissime aspettative nei suoi confronti. Agli Assoluti indoor di Ancona, il campione italiano sui 60 metri è Samuele Ceccarelli che con 6″54 ha battuto, seppur di un centesimo, il campione olimpico. Per Jacobs un momento opaco, visto che è la seconda sconfitta consecutiva dopo Liévin. Ma lo sport è così, momenti di forma fisica perfetta e momenti in cui c'è da lavorare sodo per tornare ai livelli di un tempo.

Chi è Ceccarelli

In questa gara di Ancona a brillare è stata la stella di un outsider, il 23enne Samuele Ceccarelli, originario di Massa Carrara, destinato a diventare la nuova promessa dell'atletica italiana, ma che solo un mese fa, il 15 gennaio sui 60 metri vantava un personale di 6”72; dopo gli Assoluti invece è al terzo posto della lista italiana.

Incredulo

«Non so che dire… mai mi sarei aspettato di poter batter Marcell», le parole sincere di Ceccarelli stupito del suo stesso risultato. «Correre al suo fianco è magia. A cosa attribuisco questo salto di qualità? Alla dedizione, al lavoro e al fatto che dopo due anni riesco finalmente ad allenarmi senza infortuni» dice il 23enne, godendosi il suo momento di gara, in cui esalta le doti del suo rivale-collega, che stavolta è arrivato secondo.

Delusione del campione

Jacobs è deluso, ma non preoccupato: «Mi complimento con Samuele, ha fatto una gara eccellente. È stato più bravo di me e ha meritato di vincere».

